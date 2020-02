Tragico incidente stradale in Umbria: la vittima è un agente di commercio di Filottrano

VALFABBRICA – Tragico incidente stradale questa mattina, in Umbria. Vi ha perso la vita un agente di commercio di Filottrano, Massimo Federici di 43 anni.

L’incidente si è verificato sulla Perugia-Ancona, la Statale 318, allo svincolo di Casacastalda. Massimo Federici, molto conosciuto a Filottrano, dove riveste anche la carica di consigliere comunale, per cause in via di accertamento, è finito, con la sua auto, sotto un autocarro, restando incastrato.

Immediati i soccorsi. L’agente di commercio marchigiano è stato quindi trasportato all’ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino, ma nonostante le cure dei sanitari, è deceduto poco dopo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it