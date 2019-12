Per i bambini dell’ospedale Salesi di Ancona Babbo Natale è arrivato insieme ai vigili del fuoco

ANCONA – I vigili del fuoco del Comando di Ancona, questa mattina, si sono recati all’ospedale pediatrico Salesi per rinnovare l’iniziativa di solidarietà, giunta quest’anno all’ottava edizione.

Babbo Natale è stato sollevato con l’autoscala insieme all’Unità Cinofila per salutare i piccoli dall’alto, poi ha incontrato i bambini nei diversi reparti per consegnare loro il diploma di giovane pompiere.

