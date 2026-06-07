Safety and Security: a Santa Maria Nuova il corso di formazione per i volontari delle Pro Loco della provincia di Ancona

SANTA MARIA NUOVA – Si è svolto a Santa Maria Nuova il corso di formazione dedicato ai temi della Safety e della Security, rivolto ai soci volontari delle Pro Loco aderenti al Comitato Provinciale di Ancona.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e approfondimento su aspetti sempre più centrali nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, con particolare attenzione alla sicurezza delle persone, alla prevenzione dei rischi e alla corretta gestione delle procedure previste dalla normativa vigente.

Ad aprire i lavori sono stati Alessandro Gregori, Presidente della Pro Loco di Santa Maria Nuova, che ha portato il saluto dell’associazione ospitante, e Loredana Caverni, Presidente del Comitato Provinciale delle Pro Loco di Ancona, che ha sottolineato l’importanza della formazione continua per i volontari impegnati quotidianamente nell’organizzazione delle numerose iniziative che animano il territorio.

Dopo i saluti istituzionali, i vari argomenti in programma sono stati introdotti e approfonditi dalla Dott.ssa Pirro Adele Maria Pia, docente della Accademia Srl di Montecassiano, che ha illustrato ai partecipanti i principali aspetti legati alla safety e alla security negli eventi pubblici, fornendo indicazioni operative e strumenti utili per affrontare con competenza le diverse situazioni che possono presentarsi durante le manifestazioni.

La partecipazione attenta e numerosa dei volontari ha confermato l’interesse verso una tematica di grande attualità, evidenziando la volontà delle Pro Loco del territorio di investire nella formazione e nella crescita delle proprie competenze, a garanzia di eventi sempre più sicuri e organizzati.

L’incontro si inserisce nel percorso formativo promosso dal Comitato Provinciale di Ancona, volto a supportare le associazioni aderenti nell’acquisizione delle conoscenze necessarie per operare con professionalità ed efficacia al servizio delle comunità locali.

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