Una mansarda in fiamme in una palazzina di Montegranaro

MONTEGRANARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 17, nel comune di Montegranaro, per l’incendio di una mansarda.

La squadra di Fermo, con l’ausilio di autoscala e autobotte, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando la propagazione dell’incendio ai locali adiacenti.

Nessuna persona è rimasta è rimasta coinvolta. Sul posto, a scopo precauzionale, è intervenuto anche il personale sanitario del 118.

Sono tutt’ora in corso le verifiche dei danni causati dal fumo e dal calore all’abitazione e nelle operazioni di messa in sicurezza.

Presente anche la Polizia Locale di Montegranaro.

