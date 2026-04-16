Young Masters Ensemble al Teatro comunale di Chiaravalle

Una iniziativa benefica promossa dal Kiwanis Ancona Nord. Giovani musicisti di Vienna in concerto

CHIARAVALLE – Sabato (18 aprile), alle ore 21, presso il Teatro Comunale “Tullio Giacconi” di Chiaravalle si terrà un concerto promosso dal Kiwanis Club Ancona Nord con il patrocinio del Comune di Chiaravalle: ad esibirsi saranno i giovani musicisti dell’orchestra Young Masters Ensemble di Vienna.

Il Kiwanis è un’organizzazione mondiale di volontari che, con il motto “Serving the children of the world”, si dedica a migliorare il mondo aiutando bambini e comunità. I suoi soci organizzano progetti di servizio locali e globali focalizzati sulla salute, l’istruzione e il sostegno dei giovani.

L’orchestra ospite è composta da talentuosi strumentisti, di età compresa tra i 12 e 17 anni, provenienti dalla Scuola di Musica “Johann Sebastian Back” e dall’Università di Musica e Arti performative di Vienna.

La finalità dell’evento è quella di promuovere l’arte della musica tra i giovani e di sostenere iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In occasione del concerto, il Kiwanis Club Ancona Nord effettuerà un service a favore dell’associazione Prima del Tempo, nata per aiutare i bambini prematuri della terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Pediatrico “Salesi” di Ancona.

Informazioni e prenotazioni presso la biglietteria del Teatro: 071 7451020.

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