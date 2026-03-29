Presentata a Chiaravalle la locale delegazione dell’Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti

CHIARAVALLE – Si è svolta presso la biblioteca comunale di Chiaravalle la presentazione della locale Delegazione ANEI (Associazione Nazionale ex Internati nei lager nazisti) con la testimonianza di parenti di IMI (Internati Militari Italiani) che hanno parlato dei loro cari e delle tragiche vicende da loro vissute.

Dopo l’armistizio dell’otto settembre 1943 oltre 650.000 militari, disarmati dai Tedeschi si rifiutarono di continuare la guerra al loro fianco e per questo vennero tradotti in Germania, non come prigionieri ma come Internati Militari, trattati come schiavi e impiegati nell’industria bellica nazista.

Oltre 50.000 perirono per la fame, la fatica, le malattie e per il freddo. L’ANEI intende mantenere vivo il loro ricordo e il loro sacrificio. L’evento ha visto una vasta partecipazione da parte della cittadinanza.

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