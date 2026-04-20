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EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Ottima masterclass al Liceo scientifico Marconi di Pesaro tenuta da Roberto Costa

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 20, 2026

Di MARTA FOSSA

PESARO – Presso l’Aula Magna del Liceo scientifico Musicale e Coreutico “G.Marconi” di Pesaro si è tenuta la masterclass “PRODUZIONE E MANAGEMENT MUSICALE” tenuta dal producer Roberto Costa a conclusione del Corso di Home Recording della durata di una settimana, tenuto dal maestro Davide Di Gregorio.

Il maestro Costa è un bassista, arrangiatore, produttore discografico e tecnico del suono. La sua attività inizia per caso all’età di 18 anni, quando viene chiamato a sostituire un bassista partito per il servizio di leva: così entra a far parte del gruppo Frogs e dal gruppo nasce poi il “Collettivo Autonomo Musicisti Bologna”, scoperto successivamente da Claudio Lolli, la carriera di Costa si avvia verso grandi traguardi e collaborazioni.

In pochi anni si interessa anche agli aspetti tecnici del suono, usando i primi mixer e registratori. Da allora continua a curare entrambe le esperienze musicali, collaborando con Lucio Dalla (per cui scrive la musica di Se io fossi un angelo), Ivan Graziani, Luca Carboni, Gianni Morandi, Stadio.

Al Liceo, gli eventi organizzati dalla prof.ssa Monica Marcolini, docente di Tecnologie Musicali, hanno coinvolto diversi studenti e rappresentato un’occasione unica di approfondimento di tecniche di arrangiamento, creazioni e produzioni musicali.

L’attività è risultata coinvolgente e stimolante per tutti gli studenti che hanno messo in campo le loro creazioni e produzioni registrate a scuola, confrontandosi poi con la figura del producer e management musicale, regista creativo e tecnico di brani musicali responsabile di trasformare l’idea grezza di un artista in un prodotto finito di qualità.

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