Una palma di dieci metri cade a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intorno alle 18,30 una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento rivierasco è intervenuta in via Rossetti, per una palma di circa 10 metri, caduta sulla via sottostante.

La chioma ha colpito un’auto parcheggiata, ma non ci sono persone coinvolte, in considerazione che, al momento del crollo, nessuno transitava nei pressi.

I pompieri hanno provveduto a rimuovere l’albero liberando la vettura e ripristinando la circolazione.

 

