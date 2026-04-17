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Promossi al grado di Tenente Colonnello i due comandanti delle Compagnie Carabinieri di Osimo e Fabriano

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 17, 2026

ANCONA – Nel corso di una cerimonia tenutasi presso la caserma “Giacomo Burocchi”, sede del Comando Legione Carabinieri “Marche”, il comandante della Legione, Generale di Brigata Nicola CONFORTI, alla presenza del Comandante provinciale di Ancona, Colonnello Roberto Di Costanzo e degli ufficiali dello stato maggiore, ha consegnato al Maggiore Gianluca GIGLIO, comandante della Compagnia di Osimo e al Maggiore Carlo MENTUCCIA, comandante della Compagnia di Fabriano, il decreto ministeriale di promozione al prestigioso grado di Tenente Colonnello.

Il Generale CONFORTI ha espresso le più sentite congratulazioni ai due ufficiali superiori per l’importante traguardo raggiunto, sottolineando come la promozione al nuovo grado sia il giusto riconoscimento per l’alta professionalità raggiunta, la grande dedizione costantemente profusa e gli ottimi risultati conseguiti.

 

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