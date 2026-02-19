AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CAMERINO CRONACA IN PRIMO PIANO

Minibus con cinque persone a bordo finisce in una scarpata

Feb 19, 2026

CAMERINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16:30 nella frazione di Sfercia, lungo la superstrada Statale 77 var in direzione mare, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un minibus, con cinque persone a bordo, finito nella scarpata adiacente alla sede stradale.

Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Camerino e Tolentino, hanno provveduto all’estrazione dei cinque occupanti, in collaborazione con il personale sanitario del 118, ed alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi.

