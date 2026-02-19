AltrogiornaleMarche

Molti alberi pericolanti lungo le strade del Piceno / VIDEO

Feb 19, 2026

ASCOLI PICENO – Dalla mattinata i Vigili del fuoco di Ascoli, San Benedetto ed Arquata del Tronto sono stati impegnati a Monteprandone, Acquaviva, Venarotta, Monsampolo, Roccafluvione e Comunanza per la rimozione di alcuni alberi pericolanti o piante cadute che costituivano ostacolo al traffico.

Quindici gli interventi effettuati fino alle ore 17.

Nelle immagini gli interventi nel Comune di Monteprandone

QUI SOTTO un video:

 

