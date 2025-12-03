Un uomo ed una donna perdono la vita in un tragico incidente stradale

ASCOLI PICENO – Poco prima delle 13 di oggi i Vigili del fuoco della sede Centrale sono intervenuti in frazione Cervara per un’auto finita fuori strada in una scarpata di circa 100 metri.
Due persone anziane, un uomo ed una donna, sbalzati fuori dall’abitacolo sono risultate decedute.
Immediatamente sono scattate le operazioni di messa in sicurezza della vettura per evitare che possa ulteriormente scivolare in basso ed anche una perlustrazione della zona per escludere che altre persone possano essere coinvolte.
Dopo alcune ore si sono concluse le operazioni di recupero dei due anziani deceduti. L’intervento è stato portato a termine con l’ausilio del Drago 158 alzatosi dal reparto volo dei Vigili del fuoco di Pescara.