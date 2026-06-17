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ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Una donna perde la vita in un tragico incidente stradale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 17, 2026

SPINETOLI – I Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti, nella tarda mattinata, al chilometro 12 + 700 del raccordo autostradale 11, in un tratto dove si viaggia su un’unica corsia, a seguito di un incidente stradale che ha visto scontrarsi un’autovettura ed un furgone.

I Vigili del fuoco collaboravano con gli operatori sanitari che constatavano il decesso della donna alla guida dell’auto, mentre il conducente del furgone, adagiato su un fianco, usciva autonomamente dal mezzo.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.

 

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