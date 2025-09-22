Grave incidente sul Raccordo autostradale 11, un ferito grave trasportato a Torrette

MONTEPRANDONE – Questa mattina, poco prima delle 10,30, i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sul Raccordo autostradale 11, al chilometro 23, in direzione Ascoli, per lo scontro tra due furgoni.

Uno di segnalazione di un cantiere stradale che indicava lavori in corso e l’altro con cella frigorifero. Il conducente di quest’ultimo è stato estratto dalla cabina, con attrezzature specifiche, dai pompieri e preso in cura dai sanitari che ne hanno disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Successivamente si provvedeva al recupero e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti con l’ausilio dell’autogru giunta nel frattempo dalla sede Centrale.

