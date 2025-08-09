Maxi incendio in un’azienda che lavora materiali bituminosi / VIDEO

COLLI DEL TRONTO – Una ventina i Vigili del fuoco che hanno operato per l’incendio scoppiato in una ditta per la lavorazione di materiali bituminosi.

Nel pomeriggio la situazione è stata posta sotto controllo e le fiamme spente. L’intervento, da questa mattina, sta tenendo impegnati i Vigili del fuoco di Ascoli. L’incendio oltre a vari mezzi ed attrezzature ha coinvolto un capannone ed un edificio in muratura con all’interno due silos. Attualmente sono una decina i pompieri rimasti ad operare sul posto per il raffreddamento e la bonifica dell’intera zona.

Per sicurezza è stata anche evacuata precauzionalmente un’abitazione. Al momento non risultano persone coinvolte.

Il traffico sulla Salaria è stato ridotto per favorire il lavoro ed il transito dei mezzi di soccorso. Presenti sul posto Carabinieri, Polizia locale, 118, Arpam e Spsal.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati