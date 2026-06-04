AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Incendio nel pomeriggio in un’azienda di smaltimento dei rifiuti

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 4, 2026

SPINETOLI – Poco dopo le 13,30 i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in frazione Pagliare per l’incendio che si è sviluppato presso un’azienda di smaltimento rifiuti.

A bruciare un accumulo di immondizia ancora indifferenziata, tra cui molti materassi.

Sul posto sette operatori dei Vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme. Situazione  sotto controllo con le operazioni di smassamento, raffreddamento e bonifica della zona interessata dall’evento.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CULTURA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Alla Bottega del Libro di Macerata presentazione del libro di Gambini con musiche del duo Anima Antica

Giu 4, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CORRIDONIA CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Si sente male mentre lavora, soccorso e portato in ospedale / VIDEO

Giu 4, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

A Montecarotto si inaugura nuovamente il Parco del Trabocco / FOTO

Giu 4, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CULTURA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Alla Bottega del Libro di Macerata presentazione del libro di Gambini con musiche del duo Anima Antica

4 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
CORRIDONIA CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Si sente male mentre lavora, soccorso e portato in ospedale / VIDEO

4 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Incendio nel pomeriggio in un’azienda di smaltimento dei rifiuti

4 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

A Montecarotto si inaugura nuovamente il Parco del Trabocco / FOTO

4 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it