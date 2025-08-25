Escursionista perde la vita in un burrone / VIDEO

USSITA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 15, in un sentiero sul Monte Pizzo Berro per il recupero di due persone in difficoltà.

Le squadre di Visso, Tolentino e Macerata, con il supporto dell’elicottero Drago proveniente dal Reparto volo di Pescara, hanno recuperato i due escursionisti. Uno risultava essere deceduto a causa della caduta in un burrone.

Sul posto sanitari del 118 e personale del Soccorso alpino.

