Un motociclista trasferito in ospedale dopo un incidente

ANCONA – Nel pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti per due distinti incidenti stradali.

Il primo si è verificato a Chiesanuova di Trevi (MC), dove un’autovettura e un furgone si sono scontrati frontalmente: una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso di Macerata.

Il secondo incidente è avvenuto in località Cassero, nel comune di Camerata Picena, e ha visto coinvolti una moto e un pick-up. Il motociclista, è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata e Ancona hanno messo in sicurezza le aree degli interventi, collaborando con il personale sanitario del 118.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi di legge.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati