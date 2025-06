La brutta mala a Trieste per il commissario Laurenti

di TIBERIO CRIVELLARO

Pare che Veit Heinichen sia considerato tra gli scrittori noir europei di maggior successo. Ja, perché il noir va alla grande dati i molti lettori curiosi attirati da omicidi, magari da quelli più crudi. Mi sento d’accordo con i colleghi della critica, nel senso che lo metterei nel podio per la movimentata serie interpretata dal commissario Proteo Laurenti. Voi lettori (forse), vi ricorderete le mie passate sanguini notarelle su questo quotidiano di alcuni suoi titoli: “A ciascuno la sua morte”, “Danza macabra” e altri ancora quod non nomino, pubblicati in Italia dalla E/O Edizioni. E quindi anche quest’ultimo “A maglie strette” del nostro Veit, è roba dell’editrice romana.

Per farla corta, ritorna il commissario Laurenti il quale, come sapete (mi pare di sentire il coro dei vostri si), opera da “teminator” di assassini in quella Trieste crocevia di malavitosi di varia nazionalità. Vi sbrigo la faccenda, in poche righe. Proteo Laurenti, prossimo al pensionamento (per chi ci crede) sta alle calcagna di un super ricercato trafficante armaiolo di origine russa (e te pareva) scampato alla cattura dei colleghi milanesi (altro che “ghe pensi mi”) e in fuga fuor d’Italia con un potente gommone da Trieste verso la Croazia (e daje).

Una notte avviene un’esplosione nelle vicinanze dello “Sailing Yacht” panfilo a tre alberi (non quelli del pane) sequestrato all’ennesimo malariccone russo. E pure notte di burrasca e bora (mica una novità da quelle parti). Il mattino dopo Laurenti va a pescare (prove generali di pensionamento?), e che pesca? Un cadavere di una femmina androgina perché assomiglia al bel Alain Delon e che pare sia la sorella gemella di una manager che gestisce il malloppo di un brigante, pure avversario del commissario (detto in rima baciata).

Da qui comincia il daffare del nostro Proteo che si scontrerà con una casta di politici e uomini d’affari (sporchi) che riciclano soldi unti tra i confini dei confini. Finisce che, lo certifico, Veit Heinichen è noirista di buon mestiere. E buon per lui per i ricchi introiti e la gioia della E/O Edizioni. Non siate loschi, e investite 19 euri. Ave, amen.

