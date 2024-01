Destinazione diversa dal solito? Ecco tutto quello che le Marche possono offrire

La terra di Leopardi, ma anche dei trabocchi, delle perle inedite come dei templi nascosti.

È una terra ricca di tesori, naturalistici, storici, architettonici, ciò nonostante è ancora molto lontana dall’assalto del turismo di massa. Stiamo parlando delle Marche, una regione che ha tanto da offrire a qualunque tipologia di viaggiatore ami scoprire questi luoghi ancora inediti magari attraverso le splendide acque della riviera del Conero o le città culturali come Pesaro, Urbino o Recanati.

Come in ogni viaggio che si rispetti è importante fissare un itinerario preciso, inserendo tutti i punti di reale interesse, pena disperdere tempo, energie senza comunque riuscire a visitare tutto.

Per prima cosa, è importante capire come muoversi da una località all’altra.

È vero che le Marche sono una regione piccola e ben collegata internamente, ma vi sono destinazioni in cui è meglio procurarsi un’auto e muoversi autonomamente.

In questi casi, come in tutte le occasioni in cui si preferisce un viaggio itinerante, è sempre meglio optare per un noleggio auto.

Se scegli, ad esempio, il noleggio auto ad Ancona, puoi sfruttare questa città come base di partenza, rivolgendoti alle diverse società che puntellano la città, tra cui la più diffusa Maggiore. Sempre più scelta da chi ama spostarsi a bordo di un’auto a noleggio, la ditta è in grado di accontentare le richieste dei più disparati clienti, seguendo le loro esigenze e consigliando formule e soluzioni migliori.

A bordo di un veicolo su cui spostarsi in autonomia si possono raggiungere, in qualsiasi momento, le Grotte di Frasassi, una vera chicca naturalistica della regione, dove scoprire laghetti sotterranei di acqua cristallina e rocce bianche come la neve. Ma si può anche arrivare alle pendici del lungo viale che conduce al Tempio di Valadier, a poca distanza dalle grotte. Un piccolo tempietto di forma circolare incastonato nella roccia di una profonda grotta. Uno scenario davvero suggestivo.

Per chi ha voglia di mare, ci si può spingere lungo la costa del Conero e ammirare il mare che si sposa col verde della collina dalle terrazze di Sirolo, Numana o anche fare un tour di localini caratteristici a Portonovo.

Gli amanti della cultura potranno seguire le orme di Leopardi, leggendo le frasi e le citazioni delle poesie più famose, tra le vie di Recanati, che culminano nella famosa piazzerà del Sabato nel Villaggio, dove si affacciano le finestre della sua casa museo.

Ma si può anche visitare Pesaro e Urbino, rispettivamente città natale di Raffaello, dove ammirare alcuni suoi capolavori nel Palazzo Ducale, o la grande sfera di Pomodoro, a Urbino, insieme alla casa museo di Rossini. Alla fine, si può anche scoprire tutto il fascino di Gradara, un meraviglioso borgo dove restano intatte le mura del castello e dove potrai rivivere la storia tormentata di Paolo e Francesca.

