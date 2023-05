Sicurezza in mare, vertice con il Prefetto di Pesaro a bordo del Guardacoste della Guardia di Finanza

PESARO – Questa mattina, accompagnati dal comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, Ten. Col. Corrado Bianchi, il Prefetto di Pesaro e Urbino, dott.ssa Emanuela Saveria Greco, unitamente al Questore, dott. Raffaele Clemente, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Gianluigi Cirtoli, e al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. t. ST Paolo Brucato, alla presenza di rappresentanti del Comune di Pesaro e del Comune di Fano, si sono riuniti a bordo del Guardacoste “G114 Puleo”, nell’occasione ormeggiato nel porto di Pesaro, per svolgere il Comitato provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica finalizzato ad approfondire le attività di controllo e sicurezza in mare.

Al fine di assicurare un’immediata azione per il mantenimento della sicurezza in mare e incidere ancora più efficacemente sul piano della “sicurezza percepita” da parte della collettività, il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale ha previsto l’intensificazione del presidio delle coste pesaresi attraverso il rischieramento di una motovedetta della Guardia di Finanza durante la stagione estiva.

Tale iniziativa, unitamente all’interazione operativa tra la componente Aeronavale e i Reparti territoriali della Guardia di Finanza, renderà ancora più efficace la sorveglianza del tratto costiero per garantire la sicurezza dei numerosi turisti che affolleranno le località balneari del pesarese e per contrastare ogni forma di traffico illecito perpetrato via mare.

Successivamente, è stata effettuata una navigazione lungo il litorale costiero della Provincia di Pesaro, durante la quale sono state illustrate le capacità tecnico nautiche delle imbarcazioni in dotazione e l’impegno dei Reparti navali del Corpo a difesa degli interessi economico-finanziari dello Stato e per la sicurezza in mare, in forza dei poteri di polizia economico-finanziaria, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, affidatele in via esclusiva dalla legge.

Inoltre, nel corso della navigazione operativa, le autorità hanno avuto modo di assistere ad un’esercitazione durante la quale è stata simulata un’attività di intercettazione ed inseguimento di un potente gommone contrabbandiero, condotta con l’impiego di due vedette delle classi “velocissima” e “costiera”.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto e l’alta specializzazione dimostrata dai militari della Guardia di Finanza costantemente impegnati nell’affermazione della legalità anche in mare.

