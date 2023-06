Perde il controllo dell’auto che sfonda il muro di una casa

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte ad Osimo, in via Montegallo, per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la parete di un’abitazione, procurando un buco nel muro.

La squadra di Osimo dei Vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre il veicolo, ed a mettere in sicurezza l’edificio. Per precauzione è stata resa inagibile la stanza coinvolta dall’evento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

