Due auto rubate in Toscana recuperate a Fabriano dai carabinieri

FABRIANO – I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con più uomini e mezzi. Nei pressi dello svincolo della Statale 76 Est, non lontano dalla zona industriale, i carabinieri, schierati contro i furti, hanno notato due utilitarie parcheggiate in un’area che, dalla strada, non si vedevano. Insospettiti, si sono avvicinati ed hanno controllato. All’interno tutto in ordine. In banca dati hanno appurato che erano state rubate recentemente a Sansepolcro, in Toscana.

I militari hanno quindi visionato le telecamere della zona per comprendere come sono arrivate in quel posto e per riuscire a dare un nome ed un volto agli autori del furto. I mezzi sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari.

Sempre nel corso dei controlli degli ultimi giorni, poco dopo le 4 del mattino, i carabinieri del Norm hanno sorpreso in flagrante un barista di un locale che stava somministrando alcolici quando la normativa impone lo stop alla vendita dalle 3 alle 6 del mattino. E’ stata elevata una sanzione amministrativa, in quanto prima violazione, da 6.600 euro, già in forma ridotta.

In via Dante, infine, sempre nelle ore notturne, ieri i militari del Nucleo Radiomobile hanno ritirato la patente a un fabrianese di 24 anni che aveva un alcol test superiore a 1 g/l. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui anche la sanzione amministrativa. L’auto è stata affidata ad una persona di fiducia.

