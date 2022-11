Sace e Bper Banca a supporto della crescita di Profilglass

Grazie al finanziamento erogato dalla banca di 20 milioni di euro, di cui 14,5 sostenuti dalla garanzia green di Sace, l’azienda realizzerà investimenti green nello stabilimento produttivo di Fano

FANO – SACE e BPER Banca supportano la crescita sostenibile di Profilglass, società specializzata nella progettazione e produzione di semilavorati in leghe di alluminio per uso industriale.

BPER, attraverso la Direzione Corporate & Investment Banking, guidata da Marco Mandelli, ha erogato due linee di finanziamento per complessivi 20 milioni di euro, della durata di 6 anni, a supporto degli obiettivi previsti nel piano industriale 2021-2026 e di progetti green. Dei 20 milioni complessivi, 14,5 sono assistiti dalla Garanzia Green di SACE. Gli investimenti saranno destinati allo stabilimento produttivo di Fano (PU) dove Profilglass lavora su oltre 250.000 tonnellate di alluminio all’anno, distinguendosi nel settore a livello internazionale e esportando in più di 85 Paesi.

SACE, ha un ruolo di prima linea nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano, come previsto dal D.L. “Semplificazioni” di luglio 2020. La società, infatti, può rilasciare ‘garanzie green’ su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.

Andrea Del Moretto, Responsabile Key Clients Imprese Italy nella Direzione CIB di BPER Banca, dichiara: “queste operazioni perfezionate con Profilglass e Sace sono pienamente coerenti con la strategia di BPER CIB, focalizzata a supportare finanziariamente la crescita sostenibile delle migliori aziende italiane. Riteniamo importante fornire supporto in tal senso e nel futuro ci impegneremo ancora in questa direzione”.

“Ringraziamo BPER Banca e SACE che confermano il loro supporto al Gruppo Profilglass, permettendoci di proseguire gli investimenti green previsti dal nostro piano industriale”, continua Silvia Paci, CFO di Profilglass. Da tempo Profilglass ha fatto propri i principi della circular economy come elemento centrale per la creazione di valore condiviso e ha integrato i criteri ESG nella sua politica industriale, trasformandoli in veri e propri driver strategici per una crescita sostenibile e di lungo periodo”.

