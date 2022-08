La Cassa di Risparmio di Fermo ha approvato i risultati del primo semestre 2022

FERMO – Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Fermo ha approvato i risultati del primo semestre 2022. Un bilancio positivo da cui risulta che la Banca continua ad essere ben patrimonializzata, solida ed affidabile, con l’operatività in aumento.

I principali obiettivi del Piano industriale 2022-2024 sono stati anticipati ed alcuni già raggiunti.

Gli impieghi lordi alla clientela a giugno 2022 si attestano a 1.230 milioni di euro, con un incremento del 4% anno su anno. La raccolta complessiva raggiunge 3.418 milioni di euro, con una crescita di 146 milioni rispetto al 30 giugno 2021 (+4,5%). In particolare la raccolta diretta si attesta a 2.015 milioni (+5,4% a/a), la raccolta indiretta e assicurativa sale a 1.403 milioni (+3,2% a/a). Le commissioni nette aumentano anno su anno del 4,9%.

Continua la particolare attenzione ai livelli di copertura dei crediti deteriorati. Il coverage del totale dei crediti deteriorati è pari a 59,7%, mentre il coverage delle sofferenze raggiunge il 69,4, valori superiori alle medie del sistema bancario.

L’aumento degli impieghi sta a significare la costante vicinanza alle famiglie e alle imprese e che si colgono segni di ripresa e fiducia, soprattutto in alcuni settori, per l’uscita da un periodo difficilissimo, con l’auspicio che ci si avvii presto verso il ritorno alla normalità.

Particolare impulso ha avuto lo sviluppo della multicanalità: registrano un incremento significativo le carte di pagamento e l’operatività sui canali virtuali, mentre diminuisce l’incidenza delle operazioni effettuate allo sportello tradizionale rispetto al totale. A fine giugno sono oltre 38.000 le App Carifermo scaricate per l’utilizzo del mobile banking. Inoltre nel semestre è stato rafforzato l’impegno verso la digitalizzazione ed i nuovi sistemi di pagamento, al fine di offrire alla Clientela prodotti e servizi sempre più innovativi e funzionali, come la possibilità di aprire i conti direttamente online.

Il Direttore Generale Ermanno Traini dichiara “In una situazione caratterizzata da diffuse incertezze del quadro economico con l’inflazione in crescita e l’aumento dei prezzi dell’energia e con il rischio di una recessione, la Banca, grazie al costante impegno professionale di tutte le sue persone, è riuscita a confermarsi elemento strategico di rilievo per il territorio, aumentando l’operatività e mantenendo elevati livelli di capitalizzazione”.

Il Presidente Amedeo Grilli, dopo aver ringraziato il Direttore Generale ed i suoi collaboratori per i risultati conseguiti in questo ulteriore semestre positivo e per il notevole impegno profuso nell’attuazione del piano di impresa, ha sottolineato il ruolo della Banca che intende continuare ad essere una garanzia per tutti, in un momento in cui la situazione è estremamente complessa come l’attuale. Con l’occasione ha evidenziato inoltre come i risultati siano il frutto anche dell’impegno e della professionalità di tutti i componenti degli organi e del contributo alla stabilità dato dalla compagine sociale Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ed Intesa Sanpaolo.

