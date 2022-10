L’Elica continua a crescere ed è pronta per altre sfide

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Fabriano, ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2022 redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

“Continuiamo a far bene nonostante ogni trimestre le sfide aumentino. Siamo stati capaci di reagire rapidamente all’improvviso rallentamento della domanda e al picco dei costi energetici nel terzo trimestre, portandoci comunque a casa una crescita organica e mantenendo una marginalità in linea con la prima metà dell’anno, cosa che sono stati capaci di fare in pochi”.

Ha dichiarato Giulio Cocci, Amministratore Delegato di Elica. “Questo dimostra la flessibilità raggiunta dal nostro modello di business, la lungimiranza dell’acquisizione di EMC nel ramo motori della Business Unit Cooking per complessivi 6,6 milioni di Euro e positivi per 3,2 milioni di Euro a conclusione di un accordo di co-ownership per un brevetto di proprietà di Gruppo. 3 l valore indicato è stato normalizzato considerando gli effetti straordinari negativi relativi all’esecuzione del piano 2021/2023 che prevede la riorganizzazione della Business Unit Cooking per complessivi 6,6 milioni di Euro e positivi per 3,2 milioni di Euro a conclusione di un accordo di co-ownership per un brevetto di proprietà di Gruppo. 4 Il valore indicato è al netto dell’effetto IFRS 16 e dei debiti per acquisto partecipazioni come esplicitato nella tabella di dettaglio della PFN 4 e del progetto di “right-shoring” industriale tra Italia e Polonia e – più in generale – la velocità con la quale questa squadra prende le decisioni e le trasforma in azioni, sempre con un’ottica di medio lungo periodo”.

“I risultati dei primi nove mesi confermano che abbiamo messo in atto le giuste azioni per affrontare un contesto di mercato complesso, grazie a una squadra reattiva ed unita che ha dimostrato leadership, coraggio e dinamicità nell’affrontare sfide sempre crescenti. L’innovazione di prodotto, lo sviluppo dei nuovi canali di business, una squadra che ha chiari gli obiettivi da raggiungere e l’ottica di lungo periodo, tipica di una azienda sempre più grande, ma molto legata alle proprie origini, ci permetteranno di affrontare l’attuale scenario uscendone ancora più forti”. Ha dichiarato Francesco Casoli (nella foto), presidente di Elica.

