Domenica Montecchio torna a proporre un pomeriggio di boxe: match clou tra Seghetti e Petrovic

di GABRIELE FRADEANI

VALLEFOGLIA – Riunione mista di pugilato organizzata dalla Miami Boxe di Fano per domenica 30 ottobre presso il Paladionigi di Montecchio con inizio alle ore 16,30.

Il main event sarà costituito dai pesi mediomassimi professionisti Eros Seghetti di Ascoli ed il serbo Aleksandar Petrovic che si sfideranno sulla distanza delle sei riprese. Si tratta di un match di rivincita in quanto i due si sono già incontrati in quel di Fermo l’aprile scorso ed in quella occasione il verdetto arrise al pugile ascolano che superò il coriaceo serbo di strettissima misura al termine di sei combattute riprese.

Un remake quindi di grosso interesse che vede entrambi decisi a farsi valere: Seghetti perché tutt’ora imbattuto in sette combattimenti ed in cerca di una chance che gli permetta di farsi notare in ambito nazionale; Petrovic perché con una lunga carriera alle spalle, con 36 combattimenti disputati, ha tutta l’intenzione di chiudere gli ultimi match in zona positiva.

Un pugile emergente, Seghetti, contro uno smaliziato collaudatore che ha boxato e si è fatto rispettare in tutti i rings europei. Un impegno importante per Seghetti che deve bissare il successo di Fermo e soprattutto fare meglio ed esprimere quelle doti che possiede sicuramente e che potrebbero portarlo fra qualche altro combattimento nell’agone nazionale. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di entrambi va evidenziato che l’ascolano possiede sicuramente una tecnica più cristallina mentre il serbo è accreditato di un pugno di una certa rilevanza e per qualche verso risolutore.

A contorno un nutrito programma di dilettanti in cui, da parte marchigiana, spiccano i nomi di Bulemi Michael e Gabbanelli Anacleto, entrambi figli d’arte, che si confronteranno: il primo contro l’abruzzese Di Florio Morris ed il secondo con l’umbro Boiciuc Stanislav, avversari sicuramente di rango.

Il programma

Professionisti pesi mediomassimi: Eros Seghetti (Pug. Ascoli ) vs Aleksandar Petrovic (Serbia ) 6 riprese.

Junior kg 52: Guiducci Christian (Montecchio Sport) vs Centola Antonio ( Pug. Giuliese); youth kg 67: Paglialunga Alessandro ( Minchillo Boxe) vs Gershija Flavio ( Pug. Spoleto); kg 86: Gabbanelli Anacleto (B.C.Castelfidardo) vs Boiciuc Stamislav ( Pug. Spoleto); kh 80: Belleggia Michele (Nike) vs Morri Alessandro (Boxe Biagini); Elite kg 73: Cervellera Mirko (Miami Boxe) vs Micolucci Andrea (Pug. Tortoreto); kg 75: Bulemi Michael (Miami Boxe) vs Di Florio Morris (Pug. Rosetana)

