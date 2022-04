Le sfide imprenditoriali per Fabriano al centro di un incontro aperto al pubblico

FABRIANO – «Fabriano può crescere e svilupparsi economicamente se si apre a nuove realtà economiche, se ne studia i modelli, interagisce con i nuovi soggetti economici e progetta lo sviluppo del proprio territorio – afferma Daniela Ghergo, candidata Sindaco di Fabriano – Ci sono nuove sfide imprenditoriali da cogliere e le illustreremo nei prossimi due appuntamenti aperti alla cittadinanza»

Mercoledì 6 aprile «vedremo come la realizzazione di un incubatore di imprese possa essere un motore di sviluppo per un’area di crisi industriale. Ne parleremo con l’ing. Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico, che ha realizzato un modello di incubatore di imprese capace di incentivare lo sviluppo del distretto industriale di Pordenone. Un modello che Fabriano potrebbe adottare, anche con il contributo della nuova amministrazione, dotandosi delle competenze necessarie – continua Ghergo – Sabato 9 aprile vedremo come il futuro di una città moderna consista nella realizzazione di una città ‘intelligente’: le Smart Cities sono il futuro e Fabriano può diventare più efficiente e veloce cogliendo le opportunità offerte dalle tecnologie digitali».

Il primo appuntamento, organizzato dalla Coalizione Democratica per le elezioni amministrative Fabriano 2022, è per mercoledì 6 aprile alle ore 21.15 all’Oratorio della Carità. Titolo dell’incontro: “Nuove sfide imprenditoriali a Fabriano: incubatore di imprese per rilanciare il territorio” con ospite Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico (www.polotecnologicoaltoadriatico.it). Il Polo Tecnologico Alto Adriatico è una realtà radicata sul territorio pordenonese e focalizzata nel trasferimento tecnologico alle imprese affinché l’innovazione diventi strumento di sostenibilità e competitività. Il Polo è certificato dal Ministero dello sviluppo economico come incubatore di start Up ma anche per la fornitura di servizi di trasformazione digitale, industry 4.0, alle imprese specificatamente PMI. Da circa un anno ha un’organizzazione KIBS (Knowledge Intensive Business Services).

Sarà possibile seguire la diretta sia sulla pagina Facebook @ghergodaniela sia sulla pagina Youtube Daniela Ghergo Sindaco 2022.

