Una donna ferita nello scontro tra un’auto ed un camion

OSIMO – Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alla periferia di Osimo.

Sul posto – alle 15.15 -, in via Chiaravallese, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco. Per cause in via di accertamento sono entrati in collisione un camion ed un’auto.

La squadra di Osimo, in collaborazione con i sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre la conducente dell’auto con tecniche specifiche. Successivamente la donna è stata trasportata con l’ambulanza al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche le forze dell’ordine.

