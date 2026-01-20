AltrogiornaleMarche

Scontro tra due auto, una ferita soccorsa e portata in ospedale

Gen 20, 2026

SPINETOLI – Intorno alle 12,15 i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti all’incrocio tra via 1 Maggio e via Ciabattoni per lo scontro tra due autovetture.

I pompieri, in collaborazione con il personale sanitario, hanno provveduto ad estrarre da una delle auto coinvolte la conducente e successivamente messo in sicurezza l’intera zona incidentale.

 

 

