Fabio Riberti: “Sui treni aggressioni, carenza di personale e turni massacranti”

Polemica presa di posizione del segretario regionale aggiunto dell’OR.S.A. Trasporti Marche

di FABIO RIBERTI*

ANCONA – Da circa 2 mesi OR.S.A. Trasporti Marche sta cercando inutilmente di ottenere risposte da Trenitalia, Prefetto e Regione Marche, in merito ad una situazione ormai insostenibile da anni in Trenitalia circa aggressioni, carenze di personale e turni di lavoro dei macchinisti e capitreno delle Marche.

Dopo innumerevoli ed inutili incontri avvenuti con Trenitalia divisione business alta velocità, anche in sede Prefettizia, si è svolto uno sciopero il 22 Luglio partecipato da circa il 90% del Personale, soppressione di 2 treni AV nel mentre Trenitalia sostituiva i ferrovieri marchigiani in sciopero con macchinisti e capitreno di Puglia, Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna facendo pure straordinari oltremisura, una vergogna della quale tutti sono a conoscenza.

Da anni la nostra regione viene saccheggiata in termini di posti di lavoro. Su tutta la direttrice Adriatica, per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza di Trenitalia, piovono assunzioni, nel mentre nelle Marche – una regione colpita da terremoto e pandemia – la risposta è stata la chiusura di impianti e il taglio di personale. Non si tratta di decisioni strategiche bensì di scelte politiche fatte a causa dei silenzi di chi dovrebbe difendere i giovani nella nostra regione; in contemporanea assistiamo a qualche amministratore marchigiano che parla di infrastrutture ferroviarie faraoniche nel nostro territorio alla presenza del Ministro.

Non diversa la situazione per il Trasporto Regionale Marche ( Divisione Business Marche ) dove, alla mancanza di personale, si aggiunge il gravissimo problema delle Aggressioni ipotizzate con anticipo da OR.S.A. Trasporti Marche con innumerevoli note a Trenitalia a causa della carenza di personale in servizio ai treni e alla chiusura negli anni dei posti Polfer nelle stazioni.

Anche per questo che OR.S.A. ha già scioperato in Trenitalia divisione business alta velocita ( Dbav ) e ora ha aperto le procedure di Raffreddamento in Trenitalia divisione business regionale (Dbr ).

E’ stata depositata in Regione una interrogazione regionale della consigliera regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, Interrogazione che probabilmente non è di interesse in questo momento, ma siamo certi che lo diventerà quando i treni si fermeranno.

Siamo seriamente preoccupati della situazione inerente le aggressioni e inerente la condizione lavorativa in generale dei Ferrovieri, come Primo sindacato in Trenitalia sentiamo la responsabilità di questi silenzi da parte di chi dovrebbe intervenire prontamente; noi come sindacato abbiamo fatto tutto quello che potevamo anche alzando i toni, purtroppo spesso le nostre iniziative non vengono opportunamente rese pubbliche, o piuttosto pericolosamente sottovalutate.

*Segretario regionale aggiunto OR.S.A. Trasporti Marche

