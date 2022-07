Clementoni premiata per l’impegno nella sostenibilità ambientale

Con “Play For Future” l’azienda leader nell’ideazione e produzione di giocattoli ha vinto l’“Innov’ability Award” promosso da Le Village by Crédit Agricole Milano

MILANO – Il gioco insegna il valore del rispetto: per l’ambiente che ci circonda, per tutte le risorse di questo pianeta e anche per le altre persone. Con questa filosofia, espressa dal progetto “Play For Future”, Clementoni, azienda leader nell’ideazione e produzione di giocattoli, è stata premiata per l’impegno nella sostenibilità ambientale, una delle due categorie degli Innov’ability Awards promossi da Le Village by Crédit Agricole Milano – “ecosistema aperto” che sostiene la crescita delle startup e accelera l’innovazione delle aziende – in occasione del compleanno dedicato al quarto anno di attività.

“E’ una grande soddisfazione per noi ricevere un premio tanto prestigioso che certifica la nostra attenzione alle esigenze e ai desideri di bambini e genitori – afferma Pierpaolo Clementoni Direttore Ricerca Avanzata. Da sempre crediamo che il gioco sia un insostituibile supporto per la crescita dei bambini e proprio da questa convinzione, spinti anche dalla volontà di evolvere nell’innovazione e nella sostenibilità, nel 2019 abbiamo scelto di proporre sul mercato giocattoli realizzati con materiali riciclati e riciclabili e contenuti pensati per sensibilizzare i bambini al grande tema della sostenibilità ambientale. Questi prodotti sono il cuore dell’approccio “Play For Future” e sono stati introdotti in modo trasversale nelle diverse linee e marchi che fanno riferimento al mondo del gioco Clementoni”.

“Il 13 luglio abbiamo festeggiato quattro anni di successi e traguardi raggiunti – commenta Gabriella Scapicchio, Sindaco, CEO di Le Village by Crédit Agricole Milano. Sempre più guardando al futuro, l’obiettivo che vogliamo perseguire è quello di un’innovazione sostenibile, sia in ambito sociale che ambientale. Anche per questo, protagonista della serata è stato il tema Innov’ability, con la premiazione di aziende come Clementoni, che si è distinta in questo ambito con una proposta di valore per il Pianeta”.

I prodotti Play For Future, che hanno vinto una campagna di comunicazione dedicata come progetto più sostenibile in ambito ambientale, sono nati nel 2019 proprio con l’intento di trasmettere ai bambini l’importanza del rispetto per l’ambiente attraverso il gioco. Un approccio concreto che caratterizza i diversi ambiti Clementoni: classici educativi, giochi scientifici, puzzle e giocattoli dedicati alla prima infanzia, fra i primi sul mercato realizzati in plastica riciclata.

I giochi Play For Future sono:

Prodotti in Italia, nella fabbrica di Recanati

Confezionati in scatole di cartone certificate FSC®*

Composti (i.e. almeno l’80% del peso dei componenti in carta e/o cartone 100% riciclati)

Composti (i.e. almeno l’80% del peso dei componenti in plastica almeno all’80% riciclata)

* La certificazione FSC® (Forest Stewardship Council® garantisce che l’intera filiera legno-carta derivi da una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile)

Per i giochi Play For Future, tutti realizzati in materiali riciclati, Clementoni studia e seleziona accuratamente tutte le materie prime più innovative e a basso impatto ambientale (riciclato, riciclabile, biodegradabile, compostabile, senza sostanze S.V.H.C) utilizzate anche per gli imballaggi. Negli anni ha inoltre ridotto il volume e il contenuto dei prodotti, in modo da diminuire la quantità del materiale usato e, di conseguenza, l’energia necessaria alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio. Infine, educativi e divertenti, i giochi Play For Future sono anche semplici da pulire, resistenti e intelligenti perché hanno ricariche facilmente reperibili e nessun componente fragile.

Gli interventi sul prodotto e sul processo hanno nel 2021 consentito a Clementoni di ridurre l’impatto ambientale* nella seguente misura:

Clementoni ha risparmiato*: Equivalente: 132.043 tonnellate di legno a 873.288 alberi salvati 199.446 tonnellate di CO 2 equivalente alle emissioni di 39.872 auto in un anno 1.752.257 m3 d’acqua all’acqua consumata da 333.645 lavatrici in un anno 3.972 tonnellate di rifiuti ai rifiuti prodotti in un giorno da 1.955.827 persone 664 tonnellate di plastica vergine alla plastica necessaria per fabbricare a 23.707.929 di bottiglie da 500 ml

*Riferita all’impatto previsto, a parità di produzione, senza l’adozione delle misure impiegate.

I numeri di Play For Future nel 2021:

304 i codici dei giocattoli Play For Future (erano 17 nel 2019)

2M gli articoli Play For Future prodotti (erano 64.000 nel 2019)

479 i giochi che hanno ottenuto la certificazione FSC® (FSC® – C 160338)

2551 le tonnellate di carta e cartone recuperate, pari al 100% degli scarti prodotti

238 le tonnellate di plastica recuperate, pari al 100% degli scarti prodotti

420 le tonnellate di legno recuperate, pari al 100% degli scarti produttivi

95,4% il cartone riciclato

98,8% la carta certificata FSC® (FSC® – C 160338)

99,5% il cartone certificato FSC® (FSC® – C 160338)

15,5% la plastica riciclata

CLEMENTONI

Prossima a festeggiare i 60 anni di storia (nel 2023), Clementoni è un’importante e consolidata realtà industriale al 100% italiana, leader nell’ideazione e produzione di giocattoli. Dall’invenzione del primo gioco da tavolo italiano (1963), la storia di Clementoni passa da Sapientino (1967) e dalla sua filosofia “imparare giocando” per arrivare ai giorni nostri con 6 linee di prodotto per un totale di 28 milioni di giochi venduti ogni anno in 83 diversi Paesi. Questo è reso possibile da un team di 60 “professionisti del giocattolo” che, quotidianamente, sviluppa nuovi concetti dall’ideazione al prodotto finale, assicurando un giocattolo sicuro e di qualità.

Le Village by CA Milano è un “ecosistema aperto” che sostiene la crescita delle startup e accelera l’innovazione delle aziende, grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi corporate, giovani imprese, investitori e il gruppo internazionale Crédit Agricole. Hub innovativo nel centro di Milano 2.700 metri quadrati all’interno di un ex convento del XV secolo in corso di Porta Romana, con circa 60 startup residenti oltre a numerose aziende corporate partner e agli stakeholder del mondo dell’innovazione coinvolti nel nostro ecosistema.

www.levillagebyca.it

