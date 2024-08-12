AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Altro capanno agricolo in fiamme, incendio spento dai Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Ago 12, 2024

Altro capanno agricolo in fiamme, incendio spento dai Vigili del fuoco

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 18, in località San Donato, alla periferia di Fabriano, per l’incendio di un capanno agricolo.
Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, con quattro automezzi, hanno spento le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, e bonificato l’area dell’intervento.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Cade al cimitero da un’altezza di 5 metri, soccorso e portato in ospedale

Dic 28, 2025 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scivola in un burrone, recuperato e portato in ospedale

Dic 28, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

In fiamme gli uffici del crossodromo di San Severino

Dic 27, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Cade al cimitero da un’altezza di 5 metri, soccorso e portato in ospedale

28 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scivola in un burrone, recuperato e portato in ospedale

28 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO

In fiamme gli uffici del crossodromo di San Severino

27 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

L’adolescenza può essere pericolosa, quando c’è la voglia di prevalere

24 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it