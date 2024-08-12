Altro capanno agricolo in fiamme, incendio spento dai Vigili del fuoco

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 18, in località San Donato, alla periferia di Fabriano, per l’incendio di un capanno agricolo.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, con quattro automezzi, hanno spento le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, e bonificato l’area dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati