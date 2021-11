Trovati con l’hashish, tre giovani segnalati in Prefettura

FABRIANO – Negli ultimi due giorni i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli, sia nella città della carta, sia a Sassoferrato.

In quest’ultimo centro sono stati sorpresi, a bordo della loro auto, tre giovani turisti residenti nel Lazio, presenti in zona per visitare il Parco archeologico. I tre giovani sono stati sottoposti a controllo. Un 29enne aveva uno spinello; un 30enne 5 grammi di hashish ed un 31enne aveva 9 grammi, sempre di hashish, cioè 6 in una tasca, 3 nell’altra.

Complessivamente sono stati sequestrati, dai militari della Stazione di Sassoferrato, circa 15 grammi di stupefacente. Tutti e tre i giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

A Fabriano, invece, un 19enne, del posto, neopatentato, è stato sottoposto all’alcoltest, in un posto di controllo in piazza Garibaldi. L’etilometro ha dato un valore superiore a 1 grammo su litro. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata e l’auto affidata al proprietario.

