Altro appartamento in fiamme nella notte, portata in salvo una bambina

MATELICA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima della mezzanotte, per l’incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina in via De Gasperi, a Matelica.

Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Camerino e Fabriano hanno fatto subito uscire, in via precauzionale, tutte le persone dall’ala del palazzo interessata dall’incendio. Inoltre è stata anche portata in salvo, dal personale intervenuto, una bambina di pochi mesi mentre erano in corso le operazioni di spegnimento del locale incendiato.

Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri, i tecnici dell’azienda del gas e lo stesso sindaco di Matelica. Quest’ultimo ha prontamente trovato una sistemazione per la notte alle famiglie che non hanno potuto fare rientro nella propria abitazione.

