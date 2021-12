Droga e patenti ritirate, controlli intensificati da parte dei Carabinieri

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, nel fine settimana, hanno effettuato un servizio coordinato con più uomini e mezzi.

In Piazza Garibaldi, nel centro storico di Fabriano, due ragazzi di 20 anni, residenti in città, sono stati sorpresi, in piena notte con dello stupefacente. Sono stati sottoposti prima a perquisizione personale, poi domiciliare. Complessivamente sono stati sequestrati circa 10 grammi tra marijuana e hashish. Uno aveva oltre 1 grammo di marijuana, l’altro aveva 8 grammi di hashish e oltre 1 grammo di marijuana. Sono stati segnalati entrambi alla Prefettura di Ancona come assuntori.

Il Nucleo Radiomobile invece, ha fermato per un controllo un 35enne del posto che circolava in città con il furgone. L’etilometro ha dato un valore oltre 1 grammo su litro. Patente ritirata e mezzo affidato al proprietario. Il trentacinquenne fabrianese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Una donna di 40 anni, sempre di Fabriano, è stata invece sorpresa mentre viaggiava con la patente scaduta da mesi. Oltre alla sanzione amministrativa di 100 euro è stato disposto il ritiro della patente fin quando non effettuerà il rinnovo del documento di guida.

