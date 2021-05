Scontro tra due auto sulla Flaminia, un ferito trasportato all’Ospedale di Torrette

ANCONA – Un uomo è rimasto ferito, questa sera, in un nuovo incidente accaduto lungo la Flaminia, alle porte di Ancona.

Sul posto, alle 19.35, in prossimità della residenza per anziani, sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate tra loro ed una si è ribaltata lungo la carreggiata. La squadra di Ancona, intervenuta con un’autobotte, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il ferito dall’auto. Subito dopo l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso del vicino ospedale di Torrette.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it