Miss Conero 2021, le eccellenze della moda locale sfilano alle Muse

Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino a sostegno della kermesse che vede coinvolte numerose imprese del territorio, per la valorizzazione dell’eccellenza sartoriale artigianale. Ricavato in beneficenza alle Patronesse del Salesi

ANCONA – Valorizzazione della bellezza, delle eccellenze artigianali locali e impulso alla promozione turistica del territorio: sono gli ingredienti di Miss Conero 2021, presentata oggi presso la sede di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, la cui serata di gala finale si terrà sabato 23 ottobre alle 21 al Teatro delle Muse di Ancona. Confartigianato ha deciso con convinzione di patrocinare l’iniziativa, collaborando per il coinvolgimento di alcune prestigiose imprese del territorio che hanno realizzato abiti e accessori con cui sfileranno le Miss, oltre alla cura degli allestimenti del Teatro. Un evento che ha visto il sostegno dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche e che ha anche uno scopo benefico: il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno delle attività delle Patronesse del Salesi.

“Crediamo fortemente nella valorizzazione delle nostre imprese del comparto Moda tramite iniziative come questa – ha dichiarato Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino – l’artigianato ha pagato un conto salato negli ultimi anni: sono 14.502 le imprese perse in regione dal 2009 al 2020; di queste ben 8.338 sono artigiane, con il settore della manifattura che ha pagato più di tutti. Ad Ancona e Pesaro – Urbino oggi sono 1.702 le impese della moda, di cui 998 micro imprese e 552 a guida femminile. Dopo anni di saldi negativi tra aperture e chiusure, nel 2021 abbiamo cominciato a vedere una inversione di tendenza: confidiamo ora in una ripartenza che i nostri imprenditori possano agganciare”.

“Miss Conero 2021 è un’iniziativa importante per rilanciare il comparto Moda ma anche per rianimare il centro storico, grazie alla scelta del Teatro delle Muse come location – ha confermato Paolo Longhi, presidente comitato territoriale Confartigianato Ancona e Luca Casagrande, Responsabile – si tratta di un evento che ha contribuito ad animare numerosi territori in cui si sono svolte le altre tappe itineranti della manifestazione, come Senigallia e Sirolo. Protagoniste sono le imprese che hanno realizzato abiti e accessori per le modelle e quelle che si occupano degli allestimenti; come Confartigianato sosteniamo queste iniziative per creare un circuito virtuoso di promozione delle eccellenze locali e del territorio”.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche ha sostenuto convintamente l’evento. “Tutte le iniziative che ruotano intorno al Salesi – evidenzia il Presidente Del Consiglio Dino Latini – rappresentano un modello di riferimento per la nostra sanità, anche dal punto di vista organizzativo. E non possiamo dimenticare la centralità che ad essi viene affidata relativamente all’aiuto, al sollievo ed alla speranza da fornire alle persone che attraversano momenti di difficoltà. Come nel caso del progetto “Curiamoli”, destinato alle cure per i minori stranieri che ospitiamo nella nostra regione, che merita tutto il nostro apprezzamento e sostegno”.

“Sono questi gli ingredienti di Miss Conero 2021, una grande Kermesse “giunta ormai alla settima edizione – ha ricordato Alessandro Nicoletti, titolare di Ankongrafica, azienda organizzatrice dell’evento – siamo orgogliosi di poter tornare a vivere questa manifestazione con le aziende del territorio. Tutto il ricavato, comprese le offerte libere per l’ingresso alle Muse sabato sera, dei contributi di privati e aziende sarà devoluto all’Associazione delle Patronesse del Salesi di Ancona”.

Milena Fiore, presidente delle Patronesse, ha ringraziato Confartigianato e Ankongrafica per il sostegno alle attività dell’Associazione tramite questa importante iniziativa. Di seguito le aziende che hanno partecipato: Scipioni Giuliana – abiti da sposa Sassoferrato; Sartoria Garbuglia – Filottrano; Confezioni Zeno di Zenobi Paola & C. – Filottrano; Ottica Mancini – Ancona; Profumeria Galeazzi -Ancona; Il giardino segreto. Fiori e piante di Linda Bontempi – Ancona; Antonella moda & accessori di Bontempi Antonella – Osimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it