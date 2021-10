Un lupo travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada

PESARO – La notte scorsa due esemplari di lupo avevano probabilmente da poco raggiunto il fiume Metauro, alla ricerca di acqua per abbeverarsi, ancora non disponibile nei ruscelli e nei fossi di minore portata presenti nei boschi dove solitamente l’animale vive.

L’attraversamento della vicina Strada Statale 73bis è risultato però fatale per uno di loro, una femmina adulta di circa 30 chili, che ha impattato violentemente con un’auto in transito.

Il buio e la rapidità con cui gli animali sono solito spostarsi, forse anche abbagliati dalle luci dei fanali dell’auto, non ha permesso al conducente di evitare l’impatto. Alcuni passanti hanno avvistato l’esemplare, riverso a terra, sulla sede stradale ed hanno avvisato il Numero Unico di Emergenza 112, il quale ha inviato gli operatori del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici), nella speranza di poter salvare il lupo.

Purtroppo al loro arrivo gli operatori del CRAS hanno solo potuto constatarne il decesso e rimuovere la carcassa. Gli stessi, ispezionando le vicinanze del luogo dell’impatto, hanno notato la presenza, nei pressi della carcassa, di un fanale di un’automobile ancora parzialmente sporco di tracce di sangue. Il fanale è stato recuperato e consegnato ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Mercatello sul Metauro, i quali hanno avviato un’indagine che ha portato in breve tempo all’individuazione del veicolo, in riparazione presso un’autocarrozzeria.

Al conducente non si può imputare alcuna condotta negligente per quanto riguarda la guida, considerando anche che spesso è molto difficile evitare l’impatto con animali che sbucano all’improvviso dal bosco o dai campi limitrofi alle strade, soprattutto di notte. Ciò che invece è doveroso mettere in pratica è l’attivarsi e segnalare tempestivamente l’accaduto alle Forze di Polizia.

Per tale ragione è stata contestata all’automobilista la prevista sanzione amministrativa che prevede un importo di 85 euro. A tal proposito, nel 2010, a seguito di una revisione degli illeciti in danno agli animali, è stato introdotto nel Codice della Strada l’art.189 c.9 bis, dedicato proprio al soccorso degli animali coinvolti in incidenti stradali; infatti, in maniera analoga con quanto previsto per le persone, la normativa prevede che qualora si rimanga coinvolti in un incidente stradale, anche non dovuto al comportamento negligente o imprudente del conducente, come nel caso in esame, in cui siano coinvolti animali d’affezione, da reddito o protetti (il lupo è specie particolarmente protetta ai sensi della Legge 157/1992) sia doveroso attivarsi per comunicare l’accaduto alle Forze di Polizia, pena una sanzione amministrativa, in modo da consentire di avviare la ormai collaudata procedura per il recupero dell’animale (da sottoporre eventualmente alle cure dei medici veterinari) che nella Regione Marche avviene ad opera degli operatori del CRAS.

Purtroppo in questo caso per il lupo non c’è stato niente da fare, deceduto all’istante dell’urto con l’auto per trauma toracico da impatto, come attestato tramite esame necroscopico condotto da medico veterinario del CRAS.

La problematica legata all’incremento della fauna selvatica anche nelle vicinanze di aree antropizzate è particolarmente frequente e pertanto risulta in aumento la probabilità (anche se sono in atto forme di gestione della stessa) che questa possa trovarsi anche sulle strade più trafficate. Al riguardo si sottolinea l’importanza di rispettare i limiti di velocità, prestare particolare attenzione soprattutto nelle aree rurali e montane e, qualora si verifichino incidenti con animali, è fondamentale, al fine di permetterne il soccorso, avvisare tempestivamente dell’accaduto, tramite Numero Unico di Emergenza.

