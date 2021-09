I Carabinieri Forestali sequestrano più di un quintale di generi alimentari

Sono stati eseguiti controlli sulla tracciabilità degli alimenti al fine di garantire la sicurezza dei consumatori in campo alimentare

PESARO – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Pesaro, nel corso di un controllo ad un mezzo che trasportava generi alimentari hanno rinvenuto, a Vallefoglia, generi alimentari privi di etichetta non conformi alle vigenti normative per la sicurezza alimentare.

In particolare, i Carabinieri Forestali hanno rilevato che il dipendente di una ditta di prodotti sardi trasportava e commercializzava salumi e formaggi, alcuni dei quali erano totalmente privi di etichettatura, mentre altri presentavano etichette parzialmente compilate, informazioni di legge indispensabili per consentire la tracciabilità della filiera di produzione.

Dall’accertamento dei fatti è stata rilevata la violazione degli obblighi di cui agli articoli 17, 18 e 19 del “Regolamento (CE) N. 178/ 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio” che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

La merce è stata, pertanto, sottoposta a sequestro amministrativo con divieto di commercializzazione ed ai trasgressori verranno notificate le relative sanzioni amministrative ai sensi del Decreto legislativo n. 190/2006, le cui pene pecuniarie sono comprese tra 500 e 18.000 euro.

I controlli in campo agroalimentare garantiscono gli interessi dei consumatori: l’etichettatura degli alimenti non deve in alcun modo trarre in inganno l’acquirente né privarlo delle necessarie in formazioni a tutela della propria salute. Secondo il citato Regolamento n. 178/2002, gli operatori del settore alimentare devono, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, soddisfare le prescrizioni di legge e mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedono, le relative informazioni.

