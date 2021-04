La solidarietà della Coldiretti bussa alla porta della casa di riposo



MACERATA – Cibo di altissima qualità donato dagli agricoltori di Coldiretti agli anziani della Casa di Riposo Lazzarelli di San Severino.

La consegna è avvenuta ieri pomeriggio quando il presidente della Coldiretti maceratese, Francesco Fucili, è stato accolto dal sindaco Rosa Piermattei e dal direttivo del Lazzarelli alle porte della struttura.

Un gesto molto apprezzato, in vista della Pasqua, e che va a sostenere materialmente le sempre ingenti spese alimentari della casa di riposo.

I pacchi della solidarietà contengono oltre 50 chili di prodotti come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.

Altri due pacchi sono stati consegnati ad altrettante famiglie in difficoltà segnalate dai servizi sociali del Comune. L’iniziativa, avviata da Coldiretti, Campagna Amica, Filiera Italia e tante aziende dell’agroalimentare Made in Italy, ha raggiunto anche altre due famiglie bisognose di Ripe San Ginesio.

In vista della Pasqua sono 75 i pacchi consegnati nella provincia di Macerata. Una solidarietà, quella degli agricoltori, che non si è mai fermata dall’inizio della pandemia. Coldiretti Macerata, tra Spesa sospesa e i pacchi della solidarietà, ha donato circa 8mila chili di prodotti tipici Made in Italy, a chilometro zero e di altissima qualità alle fasce più deboli della popolazione, colpite dalle difficoltà economiche.

