AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ANCONA & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

Il Comune di Ancona consegna un veicolo alla casa di accoglienza Dilva Baroni

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 10, 2026

Di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Come è noto, la Casa di Accoglienza Dilva Baroni è rivolta a dare un tetto ai familiari dei ricoverati presso i nostri Ospedali che, senza questa Organizzazione di Volontariato, non sarebbero in grado di assistere i loro cari.

Ebbene, l’8 maggio è una di quelle date che i Volontari e gli Ospiti della Casa ricorderanno sempre con grande piacere. Infatti, nel primo mattino il Comune di Ancona, grazie alla Società PMG (Progetto Mobilità Garantita Italia) ha consegnato alla Casa Baroni un veicolo, estremamente prezioso per trasportare le persone ospiti della struttura. Questo gesto, reso possibile grazie al contributo di tanti imprenditori locali, riconosce il ruolo della Casa nella realtà anconetana, che da molti anni ha colmato un vuoto con un pieno di solidarietà.

Alla cerimonia di consegna dei diplomi per gli imprenditori partecipanti all’iniziativa, il Comune di Ancona era rappresentato dall’Assessora alla Famiglia Orlanda Latini.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Sabrina Brizzola: “Votiamo per rinnovare la rappresentanza studentesca all’Università”

Mag 10, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Nel pomeriggio un trattore prende fuoco a Massignano / VIDEO

Mag 10, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

L’esercito italiano garanzia di indipendenza e di pace

Mag 10, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Sabrina Brizzola: “Votiamo per rinnovare la rappresentanza studentesca all’Università”

10 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Nel pomeriggio un trattore prende fuoco a Massignano / VIDEO

10 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

Il Comune di Ancona consegna un veicolo alla casa di accoglienza Dilva Baroni

10 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

L’esercito italiano garanzia di indipendenza e di pace

10 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it