Il Comune di Ancona consegna un veicolo alla casa di accoglienza Dilva Baroni

Di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Come è noto, la Casa di Accoglienza Dilva Baroni è rivolta a dare un tetto ai familiari dei ricoverati presso i nostri Ospedali che, senza questa Organizzazione di Volontariato, non sarebbero in grado di assistere i loro cari.

Ebbene, l’8 maggio è una di quelle date che i Volontari e gli Ospiti della Casa ricorderanno sempre con grande piacere. Infatti, nel primo mattino il Comune di Ancona, grazie alla Società PMG (Progetto Mobilità Garantita Italia) ha consegnato alla Casa Baroni un veicolo, estremamente prezioso per trasportare le persone ospiti della struttura. Questo gesto, reso possibile grazie al contributo di tanti imprenditori locali, riconosce il ruolo della Casa nella realtà anconetana, che da molti anni ha colmato un vuoto con un pieno di solidarietà.

Alla cerimonia di consegna dei diplomi per gli imprenditori partecipanti all’iniziativa, il Comune di Ancona era rappresentato dall’Assessora alla Famiglia Orlanda Latini.

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