Incendio divora un bosco, sul posto i Vigili del fuoco ed un Canadair / Video

TREIA – Un incendio di notevoli dimensioni è divampato questa mattina, poco dopo le 7.30, in un bosco in contrada Santa Maria in Piana, alla periferia di Treia.

Sul posto sono subito intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco. Nella tarda mattinata lanci d’acqua sono stati effettuati anche da un Canadair che ha supportato le squadre a terra.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto con alcuni mezzi 4×4 e stanno cercando di spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si propaghi in altre aree.

