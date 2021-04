Giovanelli (Udc) al sindaco di Pesaro: “I soldi pubblici vanno spesi bene”

di FABIO GIOVANELLI*

PESARO – Ricci “il fenomeno” perché non annuncia, con la sua enorme e costosa macchina mediatica, il flop del suo modello Pesaro nello screening Covid19 effettuato con il tampone rapido e blocca questa procedura inutile?.

Perché è ormai chiaro che il flop del metodo Ricci, che il sindaco definisce metodo Pesaro dello screening del Covid19, ha solo provocato un alto numero di falsi positivi al Covid19, con gravi ripercussioni nelle vite delle famiglie coinvolte.

Il sindaco Ricci non solo ha pagato con i soldi pubblici i tamponi rapidi, i medici, gli infermieri, le strutture e la gestione logistica dei materiali e i laboratori privati, per fare il solito “FENOMENO” in cerca del suo spot mediatico muovendosi in autonomia rispetto alle attività regionali, ma ha anche costretto numerose famiglie ad entrare in quarantena, con gravi ripercussioni economiche per le famiglie stesse, adesso con lo stessa macchina o fanfara mediatica chieda scusa alla città e alle famiglie coinvolte nel sul metodo “Ricci”.

I soldi pubblici vanno spesi con criterio e serietà. Chiediamo chi pagherà per i 5.500 tamponi acquistati, tramite la società di gestione Farmacie a proprietà comunale ma su ordine, come chiarito a mezzo stampa, del sindaco Ricci, il danno erariale dopo la beffa per le famiglie?.

Dopo le spillette “basta panico l’Italia parte” che ha visto Ricci girare per Pesaro senza mascherina a febbraio e marzo 2020 in piena pandemia l’ennesima caduta di stile e l’ennesimo sperpero di denaro pubblico.

*Coordinatore comunale Udc Pesaro

