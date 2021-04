Con l’auto contro un albero, trasportato con l’eliambulanza all’Ospedale di Torrette

MACERATA – Un nuovo incidente stradale si è verificato, questa sera, poco dopo le ore 19, in contrada Alberotondo, alla periferia di Macerata.

Per cause in corso di accertamento un’auto, condotta da un cinquantenne di origini straniere, è finita fuori dalla sede stradale, concludendo la sua corsa contro un albero, in una piccola scarpata laterale.

Sul posto, scattato l’allarme, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Macerata ed il personale sanitario del 118.

La squadra dei Vigili del fuoco ha estratto il conducente dall’abitacolo, accartocciato, della vettura. Subito dopo il cinquantenne, in considerazione dei traumi riportati, è stato trasferito, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, all’ospedale anconetano di Torrette.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it