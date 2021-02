Massimiliano Polacco è il nuovo presidente dell’Ente Bilaterale Terziario

“Forniremo nuovi servizi con un’attenzione particolare alle problematiche legate alla pandemia”. Rinnovato il Consiglio per rilanciare l’operatività dell’Ente in un momento molto delicato

ANCONA – Rinnovo in seno al Consiglio dell’Ente Bilaterale Pluriterritoriale Terziario Marche Centrali di Ancona, Fermo e Macerata con la nomina alla Presidenza del Direttore Generale Confcommercio Marche Centrali e Marche prof. Massimiliano Polacco e alla Vice Presidenza della segretaria regionale Fisascat-Cisl Marche Selena Soleggiati.

L’Ebt Pluriterritoriale del Terziario ha svolto, soprattutto nel corso del 2020, un’importante funzione di supporto a lavoratori e ad imprese attraverso alcuni strumenti di grande rilevanza ed utilità come la contribuzione per l’accesso al credito da parte di quelle aziende che hanno presentato domanda per bandi o per richieste di garanzia su finanziamenti. Sempre per quanto riguarda l’offerta alle imprese, l’Ebt Terziario ha garantito il proprio sostegno attraverso il Catalogo che è composto da una serie di iniziative formative progettate ed organizzate appositamente per le aziende. Inoltre sono stati previsti voucher formativi per l’iscrizione e la partecipazione a corsi e rimborsi per corsi già frequentati. Forte il sostegno anche per i lavoratori che hanno avuto modo di poter accedere a contributi per le spese dell’asilo nido dei propri figli, per le spese inerenti l’acquisto dei libri della scuola superiore, per il sussidio alle tasse universitarie, allo sport e salute.

Inoltre, in considerazione della situazione d’emergenza dovuta alla pandemia, è stato anche attivato un Bonus Covid 19 sia per le imprese che per i lavoratori: “E’ stato studiato per l’anno 2020 – spiega il nuovo Presidente dell’Ebt Terziario prof.Massimiliano Polacco –, un pacchetto di agevolazioni per dare un sostegno in questo momento di emergenza grazie ad uno stanziamento di 150 mila euro di cui 115 mila euro per i lavoratori e 35 mila euro per le aziende.

Questi contributi sono stati destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso interventi di sanificazione, acquisto Dpi, attrezzature (mascherine, visiere ecc.) e redazione dei protocolli di sicurezza”.

Molto importante dunque l’attività dell’Ebt Terziario Marche Centrali che dopo il rinnovo delle cariche vuole rilanciare la propria azione di supporto ad imprese e lavoratori: “Contiamo – ancora Polacco –, di proseguire nell’azione già avviata dalla Presidente uscente Soleggiati che nell’ultimo triennio ha dato impulso all’azione dell’Ebt e alla quale va il mio ringraziamento. Il nostro obiettivo è quello di dare alle aziende e ai dipendenti importanti strumenti a partire dalla formazione fondamentale per una riqualificazione anche alla luce dei cambiamenti derivanti dalle conseguenze dell’emergenza globale. L’Ebt Terziario Marche Centrali è uno dei tanti strumenti che siamo in grado di dare al tessuto del Terziario e che vogliamo continuare a garantire”.

