Precipita nel vuoto da un’altezza di 4 metri, operaio ricoverato a Torrette

OSIMO – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, poco dopo le ore 12, in via dei Tigli, a Padiglione di Osimo.

Per cause in corso di accertamento un operaio, mentre stava provvedendo al montaggio di un’insegna su un capannone, ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di 4 metri.

Scattato l’allarme sono intervenuti sul posto i sanitari del118. In considerazione dei gravi traumi riportati, poco dopo l’uomo è stato trasportato, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale all’Ospedale di Torrette.

