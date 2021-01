Conoscere “Dante e le Marche”, a Pesaro insieme a Paolo Montanari

Mercoledì 20 gennaio, ore 18, conferenza streaming dedicata al Sommo Poeta nel 700° anniversario della sua morte

PESARO – Quali sono i luoghi delle Marche visitati da Dante 700 anni fa? L’occasione per scoprirli, e per conoscere aneddoti, riferimenti storici, curiosità che legano il Sommo Poeta ai territori della regione, è data dall’appuntamento “Dante e le Marche” in programma mercoledì 20 gennaio, alle ore 18, insieme al giornalista e scrittore Paolo Montanari.

L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale di Pesaro, prevede una conferenza in cui il pubblico sarà accompagnato nei borghi e nelle città marchigiane visitati dal padre della lingua italiana.

Sarà possibile partecipare collegandosi in diretta streaming alla pagina Facebook Comune di Pesaro e da quella del Presidente del Consiglio comunale Marco Perugini: «Pesaro ricorda Dante Alighieri, nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla sua morte, in un viaggio in cui poter riscoprire i nostri luoghi e rileggerli attraverso gli occhi del Sommo Poeta».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it