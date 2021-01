Mercoledì Mario Mariani in concerto da Pesaro per “Corto Dorico rEsiste”

Un omaggio alle colonne sonore dei film del grande maestro Federico Fellini, in diretta streaming dal Teatro Rossini

di LAURA GIRINI

PESARO – Il pianista, compositore e performer Mario Mariani si esibirà domani, mercoledì 20 gennaio, alle ore 21, in diretta dal Teatro Rossini di Pesaro con il concerto per Pianoforte “The Fellini Variations”, all’interno della rassegna “Corto Dorico rEsiste”. Lo spettacolo è stato ideato per omaggiare il grande maestro Federico Fellini in occasione del centunesimo anniversario della sua nascita.

Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di “Corto Dorico” (https://www.facebook.com/corto.dorico/) e sarà incentrato su alcune tra le più note musiche estratte dalle colonne sonore dei film del Maestro Fellini, firmate dal celebre compositore Nino Rota e trascritte al pianoforte dallo stesso Mario Mariani. Quest’ultimo, dopo la performance in anteprima per la rassegna online, partirà per un tour mondiale che toccherà Giappone, Corea, Iraq e molti altri luoghi nel mondo.

Mario Mariani, originario di Pesaro, è attualmente autore di numerose colonne sonore per il cinema, il teatro e la televisione e, sullo spettacolo, ha dichiarato:

«Sono contento di portare questo concerto nel teatro più importante della mia città. Grazie a Corto Dorico per la possibilità di arrivare al pubblico. Trovo sia molto felliniano suonare in un teatro vuoto, provando quello spaesamento che spesso nell’universo felliniano prelude verso la fine del film e spero sia veramente la fine di questo film distopico che stiamo vivendo da un anno a questa parte».

“The Fellini Variations” è stato organizzato da Corto Dorico Film Fest e dall’Associazione Mie Wiem, in collaborazione con il Comune di Pesaro, l’Assessorato alla cultura e AMAT.

