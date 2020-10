Attrezzature ed automezzi donati all’Albania dai Vigili del fuoco

Prosegue l’impegno del Corpo nazionale. Una nave partirà stasera dal porto di Ancona

ANCONA – Prosegue l’impegno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per aiutare la popolazione albanese colpita dal terremoto del 29 novembre 2019.

Dopo l’invio, per l’emergenza, di 174 vigili del fuoco nell’ambito del meccanismo di protezione civile europea, è prevista alle ore 21 di oggi la partenza dal porto di Ancona di una nave carica di divise, attrezzature ed automezzi destinati alla Prefettura e al comune di Durazzo per la gestione dei soccorsi.

